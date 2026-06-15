El servicio de socorrismo de Vigo arranca este lunes: 70 profesionales en playas y 12 en piscinas

Las playas de Vigo ya cuentan con servicio de socorrismo. Desde este lunes 15 de junio hasta el 15 de septiembre, más de 70 profesionales cuidarán las vidas y la salud de los vecinos de los vigueses y las viguesas.

Así lo ha anunciado el alcalde Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Le dedicamos 850.000 euros. La Xunta de Galicia no paga nada, lo costeamos desde el Ayuntamiento", ha asegurado el regidor olívico.

Un total de 13 playas contarán con la presencia de 70 socorristas: Rodas, Fortiñón, Canido, O Varo, Fontaíña, Samil, A Fonte, Carril, Bouzas, A Punta, O Mende y Santa Baia. Además, otros 12 profesionales trabajarán en las cuatro piscinas de Samil.

Caballero también ha sumado los 25 agentes de la Policía Local y los 20 trabajadores de limpieza. En total, el servicio de socorrismo de Vigo cuenta con 130 profesionales que velarán por la salud y seguridad de todos los ciudadanos.

"También tenemos una ambulancia, un vehículo de intervención rápida y, por segundo año, prestamos vigilancia con moto acuática, que desde Samil se desplaza en caso necesario", ha añadido el alcalde, que también ha señalado los 15 desfibriladores de los que disponen los socorristas para realizar asistencia sanitaria de primeros auxilios.