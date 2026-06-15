La CIG ocupa la sede del Sergas en Vigo para protestar contra el control de bajas laborales de la Xunta

Sobre 80 representantes de la CIG han ocupado esta mañana la sede del Sergas en Vigo, una acción que se ha repetido en las siete ciudades gallegas. El sindicato ha mostrado así su rechazo al plan de mejora y control de incapacidad temporal impulsado por la Xunta de Galicia, y al papel que le otorga en la gestión a las mutuas.

Los manifestantes han accedido de forma pacífica a la sede del Sergas en Vigo, ubicada en la calle García Barbón, a las 9:00 horas. El secretario comarcal de la CIG, Alberte Gonçalves, considera que esta nueva normativa autonómica es un "nuevo paso" del gobierno gallego para convertir las bajas médicas en un "problema de control social".

"Nós entendemos que é un problema de saúde laboral", ha señalado a Treintayseis, así como ha explicado que se encontrarán en la sede del Sergas hasta las 14:00 horas. Además, con el fin de combatir lo que "eles chaman o absentismo", la Xunta "está reforzando o papel das mutuas e orientar a actuación da inspección médica cara a aceleración das altas médicas".

Gonçalves critica así que el gobierno gallego responsabilice a los trabajadores y a las trabajadoras del incremento de bajas y enfermedades "cando os datos amosan que o problema non é que a clase traballadora queira traballar menos". "Hai máis precariedade, hai sobreexplotación laboral. Hai tamén un envellecemento cada vez maior da poboación activa", ha enumerado.

Además, el secretario comarcal de la CIG en Vigo ha reprochado que la Xunta trate de "criminalizar" a los médicos: "Están dicindo pouco menos que dan baixas como queren". Asimismo, ha indicado que la medida de la Xunta supone más trabajo administrativo para los profesionales sanitarios que deberían "dedicar o seu esforzo en curar ás persoas".

"Se isto non se retira, iremos cada vez aumentando máis as movilizacións", ha advertido Gonçalves, que ha lamentado la actitud de sindicatos como CCOO y UGT: "Estan entrada das mutuas tamén é corresponsabilidade de Comisións Obreiras e UGT, que firmaron estes acordos onde as mutuas poden entrar tamén a valorar tipos de enfermidades. Por exemplo, as musculoesquelécticas".