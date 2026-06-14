Moaña (Pontevedra) se manifiesta para que las urgencias regresen al municipio

Alrededor de 3.000 personas han vuelto a salir a la calle en Moaña para protestar por la ausencia de Punto de Atención Continuada (PAC) en la localidad, al estar centralizado en Cangas desde 2020, con motivo de la pandemia.

Esta manifestación, convocada por la Mesa Local da Sanidade del concello moañés, ha servido para reivindicar la necesidad de que las urgencias regresen a la villa, algo que no está contemplado en el nuevo centro de salud que abrirá mañana las puertas en Moaña.

Desde el Gobierno local aseguran que no aceptan que el PAC "continúe secuestrado en Cangas" y no aceptarán "incumplimientos de la Consellería de Sanidade".

Mañana está prevista la inauguración de las nuevas instalaciones y desde el BNG han anunciado que tanto la alcaldesa nacionalista Leticia Santos como la portavoz nacional, Ana Pontón, se reunirán por la mañana con la Plataforma da Sanidade de Moaña en el nuevo centro para tratar este mismo asunto.