Incendio de una nave industrial en O Rosal (Pontevedra): los vecinos han sido confinados

El incendio originado en una nave industrial en O Rosal ha provocado que los Bombeiros Baixo Miño hayan ordenado la confinación de los núcleos cercanos por precaución.

Según informa el perfil del 112 Galicia en la red social 'X', la nube de combustión se ha ido disipando poco a poco sin llegar a afectar a la población.

En estos momentos, los bomberos trabajan en la extinción del incendio, ya que todavía se mantienen vivos focos aislados.

Además de Bombeiros Baixo Miño, también se encuentran en el lugar el GES de A Guarda, Protección Civil de O Rosal y la Guardia Civil.