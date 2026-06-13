Accidente mortal en Redondela (Pontevedra): fallece un motorista tras salirse de la vía

Un motorista ha fallecido esta pasada noche tras salirse de la vía en el Camiño de Fortóns, en la N-550, en Redondela.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que dio aviso alrededor de las 23:00 horas de este viernes.

Así, se activó un operativo en el que participaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que también habían recibido información sobre el suceso, y los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

Al llegar los efectivos al lugar del siniestro, comprobaron que el herido se encontraba en estado grave y poco después confirmaron su fallecimiento.

Cinco heridos en Castrelo de Miño

Por otra parte, cinco personas resultaron heridas en la localidad ourensana de Castrelo de Miño tras una colisión entre dos turismos.

El siniestro ocurrió a las 02:00 horas de esta madrugada en la OU-402, en Barral, y el aviso llegó al 112 Galicia tanto por las llamadas particulares como por un sistema automático de un teléfono móvil, que permitió comunicarse con las personas implicadas.

Todos los ocupantes se encontraban liberados y accesibles y presentaban lesiones de diversa consideración. Los cinco heridos fueron trasladados por Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Además de sanitarios, en el operativo de asistencia participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los miembros del GES de Ribadavia y los voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño.