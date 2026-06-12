El Auditorio Mar de Vigo contará con un nuevo espacio para congresos y exposiciones

El auditorio vigués alberga una sala de estudio y la sede de la Uned. Auditoriomardevigo.com

La Xunta de Goberno Local dio luz verde este viernes a la licitación de las obras de reforma del local situado en la planta baja del Auditorio Mar de Vigo, que cuentan con un presupuesto de 1.870.814,36 euros. El Concello prevé que inicialmente el espacio acoja una exposición sobre Julio Verne.

Según informó el alcalde de Vigo, Abel Caballer, el proyecto municipal contempla dividir el espacio en tres áreas con diferentes usos. La mayor superficie se destinará a congresos, reuniones y exposiciones, por lo que será un espacio abierto a la ciudadanía, explicó el alcalde. Las otras dos zonas se habilitarán como almacenes.

Caballero indicó que "el local que vamos a acondicionar tendrá capacidad para acoger hasta 1.000 personas" y recordó que "inicialmente este espacio albergará una exposición sobre Julio Verne".