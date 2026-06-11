Dos vecinos de A Guarda (Pontevedra) detenidos por vender cocaína y heroína

Detenidos dos vecinos de A Guarda (Pontevedra), un hombre de 56 años años y una mujer de 63 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas Guardia Civil

Desactivado un punto negro de venta de estupefacientes en A Guarda (Pontevedra). La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos, un hombre de 56 años de edad y una mujer de 63 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Según informa Europa Press, la investigación se inició a principios de mayo a raíz de una información recibida sobre el aumento de la presencia de toxicómanos en una zona del pueblo, en las proximidades de un domicilio. Las vigilancias de los agentes permitieron corroborar un gran trasiego de consumidores, que salían de una vivienda con diferentes sustancias estupefacientes.

El pasado 5 de junio se llevó a cabo una entrada y registro en ese domicilio y se procedió a la detención de los dos sospechosos. Además, se intervinieron 20 papelinas de cocaína y heroína preparadas para su venta, 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo y enseres para la adulteración, cocinado y venta de droga.

Los detenidos, junto con las diligencias, fueron entregados en la Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Tui, Plaza 3, que acordó la puesta en libertad de los dos arrestados, ambos investigados por tráfico de drogas.