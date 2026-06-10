Vigo dá luz verde a la demolición de un chalet y al "inicio real" de la nueva Plaza de España

El Concello de Vigo da un paso hacia la nueva Plaza de España. El gobierno local ha otorgado este miércoles la licencia de demolición del chalet ubicado en el número 59 de Gran Vía, actuación que supone el "inicio real" de la transformación y semipeatonalización de este emblemático espacio olívico.

"Es un inmueble situado en la parcela que está entre Gran Vía, Honduras y Pizarro", ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha avanzado que tras la demolición se construirá un edificio "excepcional".

Caballero ha explicado que tendrá un número de plantas "bajito" y, además, permitirá tener una "bolsa de espacio público que permitirá ampliar la Gran Vía, hoy limitada por propiedades particulares". "Estamos haciendo ya el inicio real, en demolición y edificación, de la nueva Gran Vía, que va a ser semipeatonal", ha añadido el alcalde.

En este sentido, ha explicado que la "nueva Plaza de España" tendrá "muchos más espacios viarios" que completarán el anillo perimetral proyectado a la altura de la calle Honduras. También contará con "nuevos espacios verdes" y se va a edificar en otros solares que actualmente están vacíos.