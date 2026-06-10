Hablan los héroes del rescate de Samil, en Vigo: "La víctima me decía 'no puedo, me muero, me ahogo'"

Dicen que el mar es traicionero, aunque esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, especialmente, cuando se habla de playa, relax, ocio y desconexión.

Este era, precisamente, el ambiente que se respiraba este martes en el arenal de Samil: Una tarde tranquila, apacible, de las que tocan el verano con la punta de los dedos. Nada hacía presagiar que, en el transcurso de las horas, se vivirían momentos de auténtica tensión, incertidumbre y casi terror con el rescate de tres bañistas a los que el mar dio un toque de atención: Un joven, que pidió auxilio desde el agua, y otras dos personas que trataron de socorrerle y a las que, luego, fue necesario ayudar también. Dos valientes, sin duda alguna, pero a los que la falta de preparación en este sentido jugó una mala pasada.

La buena fortuna hizo que Jorge Fortes Nogueira, socorrista, y un amigo de este, estuvieran jugando en ese momento al vóley-playa cerca de la arena. No lo dudaron y acudieron al rescate.

Su buena acción, junto con la colaboración de la Policía Local de Vigo, les valió este miércoles el reconocimiento institucional del alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"Cuando dije que era socorrista se quedó tranquilo"

Jorge explica que, tras percatarse de las luces y de las sirenas de la policía, "arranqué a toda velocidad hacia la playa, dejando a los compañeros con el balón en el aire". Preguntó a los que estaban presentes "quiénes eran, cuántos eran y donde estaban". Le contestaron que tres, sin embargo, el socorrista explicaba este miércoles, que, a simple vista, no se veía a estas personas desde la orilla: "Me quité las gafas, la camiseta... Me metí. A los 30 o 40 metros acerqué a la primera persona que había intentado entrar, pero no lo había logrado porque las olas no le dejaban acceder hasta la víctima. Se me caía del agotamiento", explica. "Lo dejé en la orilla y, junto a Pablo, fuimos nadando a por el siguiente. Al segundo bañista lo encontró él. Intenté indicarle cómo debía ayudar a Pablo para que pudiese remolcarlo", añade.

Después, Jorge se fue en la búsqueda de Gonzalo, de 14 años: "Lo escuchábamos y no lo veíamos. Yo gritaba y él, a veces, también pedía ayuda, pero nada, no lo veía. Las olas eran muy grandes. Sentí impotencia, pero intenté seguir", recuerda. "Afortunadamente lo encontré. Estaba tragando mucha agua, agotado. Me decía 'no puedo, me muero, me ahogo'. Le dije que estuviera tranquilo, que yo era socorrista. Tras esto se quedó mucho más tranquilo. Le fui guiando. Le dije que tardaríamos más o menos pero que le iba a sacar. A cien metros de la orilla apareció todo el operativo policial, que fue fundamental", añadió.

La preparación, crucial

Jorge incide en que, lo más importante en este tipo de actuaciones, es la preparación. Con todo, señala que "sin estar preparados, todos podemos ayudar. Los compañeros de Gonzalo lo hicieron muy bien, porque si ellos no hubieran llamado, la policía no se habría desplegado y yo tampoco me hubiera enterado". El socorrista también elogió la valentía de los que intentaron, primeramente, acudir en la búsqueda de Gonzalo. Con todo, remarcó la importancia de contar con la preparación adecuada para no ponerse en peligro a uno mismo cuando esto ocurra. "Al final se pusieron en peligro y el rescate se complicó. Si no es por Pablo yo no sé si hubiera tenido fuerzas para sacar a la tercera víctima", remarcó Jorge.

También la policía, que estos días recibe formación en rescates, fue crucial. "Entramos en la playa, con la mochila, sin saber dónde y cuántas personas eran. Cuando localizamos el punto, uno se puso el chaleco y el otro se quedó con lo que llamamos 'línea de vida'. Había mucha corriente. Ahí decidí yo meterme para ayudar a mi compañero y ayudamos a sacar a las víctimas", explica Ruth Ballesteros, policía local participante en el operativo.

El PP pide ampliar el servicio de socorrismo

Tras el incidente de este martes, el PP de Vigo ha instado al Concello a ampliar el servicio de socorrismo en la ciudad, que se presta del 15 de junio al 15 de septiembre: "Es una necesidad que desde el PP llevamos años reivindicando ante la elevada presencia de usuarios que se acercan ya disfrutar de los arenales debido a las altas temperaturas, sin que nadie vigile por ellos ni garantice su seguridad", señaló Luisa Sánchez. "Así, mientras que el plan de Protección Civil y Salvamento –dependiente de la Xunta– ya está operativo ininterrumpidamente en toda Galicia desde principios de este mes y hasta el 30 de septiembre, en Vigo el servicio de vigilancia se recorta un mes, dejando sin cobertura la primera quincena de junio y la última de septiembre", anotó la presidenta local del PP.