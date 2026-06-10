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Caballero llama "farsantes" a Rueda y a su equipo: "Pretenden que Vigo no tenga vuelos, ¿qué broma es esta?"
El alcalde de Vigo acusó al mandatario autonómico de mentir sobre la financiación de vuelos de Ryanair en Santiago
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El regidor de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a acusar al mandatario autonómico, Alfonso Rueda, de pagar vuelos de Ryanair en Santiago. Ha aludido, en esta ocasión, a una emisión del presidente en la Radio Televisión Pública Gallega: "Acaba de confesar que a Xunta de Galicia paga a Ryanair en Santiago", ha dicho en un audio remitido a los medios de comunicación esta mañana. "Era o que nós, dende aquí, deciamos. El decía que non, que o demostrásemos. Pero acaba de confesalo", ha anotado.
Caballero ha querido insistirle al mandatario autonómico: "Por que pagaba en Santiago e non en Vigo?", le ha preguntado. "Chegou a decir que se lle demostrabamos que a Xunta pagaba, dimitía. Por que esa empresa marchou para Santiago en lugar de quedar en Vigo? Porque a Xunta lle pagaba. Siguen pagando voos en Santiago, e non queren pagalos en Vigo", ha añadido.
El alcalde incidió en que la publicidad en destino "non vale para nada" si no hay conexiones aéreas, poniendo como ejemplo Barcelona. En este momento hay "sobredemanda" de vuelos entre Vigo, y Barcelona y de la ciudad olívica con Londres, París o Valencia: "Estes farsantes da Xunta o que pretenden é que Vigo non teña voos", concluyó Caballero. "Que broma é esta?", zanjó.