Un barco se queda encallado en un astillero de Vigo: Capitanía Marítima vigila las tareas de enderezamiento

Fuentes del Puerto de Vigo han informado sobre el incidente sufrido por un buque, el Pepe Barreiro, en los Astilleros Montenegro de la ciudad olívica. Según han explicado desde la autoridad portuaria, el barco quedó encallado por un problema mecánico del astillero.

En estos momentos se estarían analizando posibles soluciones para proceder a enderezar el buque. Con todo, no se ha producido -en base a las mismas fuentes- ningún tipo de vertido. Además, se han adoptado "todas las medidas de precaución".

Capitanía Marítima hace seguimiento del suceso y dará parte ante "cualquier incidencia".