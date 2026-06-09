Comienza la instalación de las rampas del Paseo de Granada, en Vigo: "Completamos un corredor muy importante"

Vigo Vertical continúa conquistando nuevos espacios de la ciudad. Operarios municipales han comenzado la instalación de las rampas mecánicas del Paseo de Granada, que completará la conexión entre el Casco Vello y Porta do Sol con la Plaza del Bicentenario.

"Completamos un corredor muy importante", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita a la instalación de las rampas mecánicas del Paseo de Granada este martes. El regidor olívico ha recordado que salvan una altura de 15 metros y "una pendiente que supera el 10%".

Caballero ha recordado que esta nueva infraestructura se une a las ya instaladas en las calles Carral y II República, facilitando la conexión entre el Casco Vello y Porta do Sol con la Plaza del Bicentenario. "¿Qué sucede en la Plaza del Bicentenario? Autobuses. (...) Esto es como si el autobús estuviese delante de La Colegiata o en la Plaza de la Constitución", ha asegurado.

La inversión municipal supera los tres millones de euros, de los cuales dos millones corresponden a fondos estatales del Gobierno de España. "No las podríamos hacer sino", ha admitido el alcalde, que ha calificado la actuación de "alto standing".

El Concello prevé que la instalación de las rampas termine a final de mes. Además, Caballero ha incidido en que el objetivo municipal es continuar desarrollando el programa Vigo Vertical, con el punto de mira en las rampas que se situarán en Gran Vía: "Dentro de muy poquito, y quiero reiterarlo, vamos a arrancar con las rampas de Gran Vía desde Plaza América hasta Plaza España, dos kilómetros".