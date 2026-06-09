Albania acepta extraditar a un detenido por el alijo de 82 kilos de cocaína en Vigo

Las autoridades albanesas han aceptado la extradición a España de Klevi K., un ciudadano que fue detenido en ese país hace un mes en virtud de una orden europea de captura, tramitada a petición del tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 2, y al que se vincula con un cargamento de 82 kilos de cocaína intervenido en el Puerto de la ciudad olívica en febrero pasado.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, tras la detención, el país balcánico ha aceptado la entrega del hombre, de 30 años de edad y de nacionalidad albanesa, pero la extradición todavía no se ha ejecutado y no ha sido puesto a disposición de las autoridades españolas.

La Policía Estatal de Albania informó a principios de mayo de su arresto, por su relación con una partida de cocaína localizada en varios paquetes, ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor que llegó al Puerto de Vigo procedente de Ecuador.

La investigación llevada a cabo en España por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil vinculó ese cargamento con una organización criminal albanesa, y varios de sus miembros se encontraban en la ciudad olívica cuando llegó la droga, con la intención de retirarla del recinto portuario. En la madrugada del 15 de febrero, dos individuos intentaron acceder a la terminal para 'rescatar' la cocaína, pero fueron interceptados por las fuerzas de seguridad y detenidos.

En el operativo se intervinieron un total de 61 paquetes de cocaína (en una revisión posterior se localizaron otros nueve paquetes), cuatro bolsas de deporte de gran tamaño, una escalera plegable, un taladro, bridas, dos teléfonos y un vehículo.

Pero los investigadores seguían la pista de más implicados, uno de ellos Klevi K. que, finalmente, fue detenido hace unas semanas en su localidad natal, Vlora (Albania). Fuentes policiales albanesas confirmaron que la detención fue resultado del intercambio de información policial a través de Interpol, en base a una orden de captura internacional fechada en marzo de este año, por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Las mismas fuentes apuntaron que el sospechoso está vinculado con la entrada a España de esos 82,84 kilos de cocaína escondida en un contenedor, y que su función era la de vigilar dicho contenedor desde fuera de la terminal portuaria. Tras huir de Vigo, el sospechoso se dirigió a Cataluña y, desde allí, a Italia, antes de regresar a su localidad natal, donde fue arrestado.