Cuenta atrás para la nueva área comercial de Navia: Vigo aprobará su urbanización esta semana

Cuenta atrás en Navia para la construcción de su nueva área comercial, que dará servicio a los más de 10.000 vecinos que viven en la zona. El Concello de Vigo aprobará esta semana el proyecto de urbanización de las parcelas ubicadas en la esquina de la Avenida Ricardo Mella y Camiño do Caramuxo.

"Van a ser para uso industrial y para uso comercial", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. En total, son cuatro parcelas que cuentan con una superficie de 29.000 metros cuadrados.

El regidor olívico ha asegurado que la actuación va a permitir "ampliar el viario", así como una "rotonda para regular el tráfico". Además, se cederán para espacio público 5.000 metros cuadrados y se creará un aparcamiento con 73 plazas.

"Una zona nueva de uso industrial y comercial, con disponibilidad de espacio público", ha añadido el alcalde, que ha afirmado que se plantará "un número de árboles" que aportarán verde y sombra a este ámbito situado a escasos metros del barrio de Navia.

Propuesta de urbanización del ámbito Xornal Vigo

Un área comercial de 14.000 metros cuadrados

La Xunta dio el visto bueno al proyecto comercial en la zona de O Caramuxo en noviembre de 2025. De los 30.000 metros cuadrados de las parcelas, 14.000 metros cuadrados estarán destinados a tiendas y locales comerciales.

Como informó Treintayseis en diciembre, el plan prevé una urbanización integral: apertura de nuevos viales, pavimentación, creación de aceras y zonas de aparcamiento, así como la instalación completa de redes de abastecimiento, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural, riego, jardinería, señalización y mobiliario urbano.

Proyecto en Navia

El plazo estimado para ejecutar estas obras es de unos seis meses. Solo una vez completada esta fase se podrá levantar, sobre una de las parcelas resultantes, el complejo comercial impulsado por la promotora Global Fitness Sport, que previsiblemente abriría entre finales de 2026 y principios de 2027.

El proyecto contempla un edificio en dos plantas, con cerca de 10.400 metros cuadrados destinados a tiendas y espacios comerciales y unos 123 metros cuadrados para usos de restauración. También contará con un amplio aparcamiento con 352 plazas de aparcamiento dentro de la parcela.

Según la documentación de precomercialización, más de la mitad de la superficie bruta alquilable ya estaría reservada. Sobre la mesa, figura la instalación de cadenas como Aldi o Jysk, conocida como el "Ikea danés", y otras marcas con presencia consolidada en Vigo como Kiwoko, Pepco o Eroski.