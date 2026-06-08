Reabre el carril de la AP-9 que permanecía cortado en Mos (Pontevedra) tras volcar un camión

Reabierto el carril que permanecía cerrado en la AP-9 tras el vertido de gasóleo de un camión cisterna que volcó en la zona. Así lo ha informado la Guardia Civil poco antes de las 20:30 horas, restableciendo al completo la circulación en el kilómetro 164 de la autopista dirección Tui.

Como recuerda Europa Press, el accidente ocurrió en la mañana del sábado, cuando el vehículo volcó en el kilómetro 164 de la AP-9. Perdió unos 7.000 de los 32.000 litros de gasóleo que transportaba, por lo que hasta esta tarde se mantenía cortado el carril derecho de la autopista en esa zona.

Además, el Concello de Mos informó este lunes de que mantenía en vigor las medidas preventivas en relación al consumo de agua con motivo del vertido de gasóleo registrado tras el accidente de un camión en la AP-9, a la altura de la parroquia de Pereiras. También siguen las labores de limpieza y toma de muestras para análisis.

Fuentes municipales explicaron que la situación "está controlada" y que se están haciendo análisis del agua de los pozos de una docena de viviendas. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de los vecinos, pero ha aclarado que estos cuentan con agua de la traída, que no está afectada por el vertido.