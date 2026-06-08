Un ave atraviesa el parabrisas de un coche en Vigo y deja herido al conductor

Un conductor ha resultado herido leve después de que un ave impactara contra el parabrisas de su vehículo cuando circulaba por la VG-20, en Vigo.

Según informa el 112 Galicia, el golpe rompió el cristal y varios fragmentos se clavaron en los brazos del conductor. Con todo, fue el propio implicado quien pidió ayuda y relató lo sucedido a los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas de la noche del pasado domingo, cuando el afectado circulaba con su vehículo por la VG-20 en sentido hacia el enlace con la AP-9, en Vigo. Previamente, a las 21:15 horas, otro conductor contactó con el 112 para advertir de la presencia en la vía de un ave, posiblemente un pato.

Con el fin de garantizar la seguridad en la carretera, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia avisaron a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como al servicio de limpieza de la vía, en este caso el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.