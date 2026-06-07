Más de 360 kilos de residuos retirados en la costa de Cangas (Pontevedra) gracias a Mares Circulares

El Espigón de Massó, en Cangas, ha sido escenario este sábado de una nueva intervención ambiental del programa Mares Circulares, una iniciativa impulsada por Coca-Cola que promueve la conservación de los entornos marinos a través de la recogida de residuos, la sensibilización ciudadana y el apoyo a la investigación científica.

La jornada ha contado con la colaboración del Concello de Cangas, Delikia, la Asociación Juan XXIII y Aproema, además de la participación de un total de 42 voluntarios comprometidos con la protección del medio ambiente. Como resultado de la actuación, se recogieron 367,64 kilos de residuos, que posteriormente fueron clasificados por la Asociación Chelonia para facilitar su reciclaje y tratamiento adecuado.

Más allá de la limpieza del entorno, la intervención ha permitido recopilar información relevante sobre los residuos encontrados. Todos los datos obtenidos pasarán a formar parte de la base de datos de Mares Circulares, que desde 2018 reúne información procedente de las diferentes actuaciones desarrolladas en costas, playas y espacios naturales.

Este conocimiento, complementado con la monitorización realizada en 1.163 puntos de estudio, se pone a disposición de investigadores y científicos para impulsar nuevas soluciones orientadas a la conservación de mares y océanos.

María José Arellano, responsable de Sostenibilidad de Delikia, destacó la importancia de continuar apoyando este tipo de iniciativas. "Participar en Mares Circulares por segundo año consecutivo nos permite consolidar el compromiso de Delikia con la preservación de nuestras costas. Para nosotros, la sostenibilidad no es una acción puntual, sino un camino continuo. Este tipo de alianzas son el motor definitivo para avanzar hacia una verdadera economía circular", afirmó.

Por su parte, la presidenta de Aproema, Arancha Mañas, subrayó el valor de la colaboración entre entidades para promover una mayor conciencia ambiental. Según explicó, acciones como la limpieza del Espigón de Massó permiten no solo retirar residuos del entorno, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir su abandono y fomentar una responsabilidad compartida en el cuidado de los espacios naturales.

Desde Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, gestora de Comunicación, puso el foco en la importancia de las alianzas para alcanzar objetivos ambientales ambiciosos. "La colaboración es clave para avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Además, tras ocho años de recorrido, Mares Circulares cuenta con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental", señaló.

La dimensión social de la iniciativa también estuvo presente gracias a la participación de la Asociación Juan XXIII. María Teresa Lagos, directora del Centro Ocupacional de la entidad, destacó que la jornada representa una oportunidad para que las personas usuarias del centro contribuyan activamente al cuidado del entorno y formen parte de una acción con un impacto positivo real en la comunidad.

"Una sociedad más sostenible también debe ser una sociedad más inclusiva, donde cada persona pueda aportar su esfuerzo, compromiso y valor para construir un entorno mejor", afirmó.

56 toneladas de residuos

Desde su puesta en marcha en 2018, Mares Circulares ha desarrollado en Galicia 60 actuaciones en playas y diez intervenciones en espacios naturales protegidos, movilizando a 2.798 voluntarios y retirando más de 56 toneladas de residuos. A nivel nacional, el programa alcanzó en 2025 las 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos, con la participación de 7.064 voluntarios y la recogida de más de 350 toneladas de residuos.

En sus ocho años de trayectoria, Mares Circulares se ha consolidado como una de las principales iniciativas de conservación ambiental y economía circular en España. Desde su lanzamiento, ha movilizado a 61.670 voluntarios en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, logrando retirar un total de 3.025 toneladas de residuos y contribuyendo a una mayor concienciación social sobre la protección de los ecosistemas marinos.