Ofrecido por:
Un helicóptero de emergencias tiene que intervenir en las Islas Cíes por una reacción alérgica
Según constató a este medio el 112, la asistencia se produjo por una reacción alérgica. La intervención ocurrió en torno a las 16:35 horas de este domingo
También te podría interesar: Muere un joven en un accidente de tráfico en Ponte Caldelas (Pontevedra) y su acompañante está grave
Un helicóptero del servicio de emergencias de Galicia tuvo que intervenir esta tarde en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas -más concretamente, en Cíes- para atender a una mujer que habría sufrido las consecuencias de una reacción alérgica.
Los hechos ocurrieron en torno a las 16:35 horas de este domingo, según precisó a este medio el 112 Galicia. Fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias el que dio aviso a la central cuando ya se disponía a atender el suceso.
El helicóptero se movilizó desde Santiago de Compostela y tuvo que aterrizar en la zona del embarcadero de la isla.
Según fuentes presenciales, la chica habría sufrido, concretamente, la picadura de una avispa.