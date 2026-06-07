Un helicóptero de emergencias tiene que intervenir en las Islas Cíes por una reacción alérgica

Un helicóptero de emergencias interviene en Cíes, a 7 de junio de 2026. Cedida

Un helicóptero del servicio de emergencias de Galicia tuvo que intervenir esta tarde en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas -más concretamente, en Cíes- para atender a una mujer que habría sufrido las consecuencias de una reacción alérgica.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16:35 horas de este domingo, según precisó a este medio el 112 Galicia. Fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias el que dio aviso a la central cuando ya se disponía a atender el suceso.

El helicóptero se movilizó desde Santiago de Compostela y tuvo que aterrizar en la zona del embarcadero de la isla.

Según fuentes presenciales, la chica habría sufrido, concretamente, la picadura de una avispa.