La Xunta licita en tres semanas 145 viviendas en el barrio vigués de Navia: Se movilizarán 30 millones

El proyecto de nuevas viviendas en el barrio vigués de Navia continúa desarrollándose mediante el cumplimiento de los preceptivos pasos administrativos. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, acompañada del director territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, José Manuel González, y de los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñeira, visitó las dos parcelas del polígono dos de San Paio de Navia.

En este punto, el Gobierno Gallego acaba de licitar las obras para construir 41 nuevas viviendas de promoción pública. Así, en términos más globales, en las últimas tres semanas y según fuentes de la Xunta, se licitaron 145 viviendas en Navia, lo que supone la movilización de una inversión de más de 30 millones de euros.

"O ritmo de traballo é frenético, e non pode ser doutro xeito. É así como as administracións temos que responder ás necesidades da cidadanía viguesa, facilitando o acceso á vivenda", señaló Ana Ortiz.

Más concretamente, Ortiz precisó que el Consello da Xunta autorizó esta semana la licitación de dos nuevas parcelas y este viernes ya la publica la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. En este sentido, las empresas podrán presentar las ofertas hasta el próximo 13 de julio. "Xa contamos co proxecto redactado por Irisarri e Piñera e agora axilizaremos a tramitación para poder comezar canto antes as obras", apostilló. Las obras para la construcción del inmueble se licitarán por 8,8 millones de euros.

El proyecto tiene por objeto la construcción de dos edificios para un total de 41 viviendas de promoción pública y 41 garajes. Se ubicarán en las parcelas M-IIIB-16 y M-IIIB-18 del Plan parcial de San Paio de Navia, en Vigo.

Entre marzo y abril la Xunta licitó casi 300 nuevas viviendas en este entorno, por un total de 63,6 millones de euros. En total, en Navia hay actualmente 927 viviendas públicas en diversas fases de ejecución, de las que 309 se encuentran en obras. "Estamos ante cifras que falan por si soas: unha aposta sen precedentes pola vivenda pública nesta cidade", remarcó Ortiz.