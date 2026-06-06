Tres heridos en Tomiño (Pontevedra) al verse involucrados en un accidente de tráfico esta madrugada

Tres personas han resultado heridas en el municipio de Tomiño esta madrugada tras verse involucradas en una colisión entre dos vehículos. Ocurrió pasadas las 00:20 horas en el kilómetro 65 de la carretera PO-552.

Fue un particular el que alertó a los servicios de emergencias para informar del choque, precisando la posibilidad de que una de las personas involucradas se hubiera quedado atrapada en el interior de uno de los coches. Por lo anterior, los medios que llegaron al punto para socorrer el siniestro tuvieron que emplear instrumentos para excarcelarla.

A raíz de la alerta, el centro de operaciones movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Baixo Miño, al GES de A Guarda, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño.

Finalmente, los tres heridos fueron trasladados por los facultativos sanitarios hasta el hospital de referencia, tal y como recogió Europa Press.