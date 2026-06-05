Vigo desbloquea un nuevo ámbito urbano para construir 125 viviendas en Lavadores

El Concello de Vigo ha desbloqueado este viernes un nuevo ámbito urbano que se destinará a uso residencial. En concreto, se construirán 125 viviendas en los 10.881 metros cuadrados ubicados entre la avenida Martínez Garrido y la calle Ceboleira.

Así, el gobierno local continúa con el desarrollo del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que "va a generar un número elevadísimo de viviendas con algún tipo de protección", en palabras del alcalde. De los 125 inmuebles que se construirán en este ámbito, 38 estarán protegidas.

El PXOM obliga a reservar el 30% de los inmuebles construidos a vivienda protegida, así como que un 10% del suelo deberá destinarse a espacios verdes. "La suma del desarrollo de los distintos ámbitos de suelo no consolidado va a ser el apoyo a las viviendas de protección más importante de la ciudad", ha recalcado Caballero.

El regidor socialista ha aprovechado la ocasión para denunciar la actuación autonómica en materia de vivienda. "La Xunta no hace prácticamente nada", ha reprochado, así como ha recordado que las viviendas de protección son esenciales para la emancipación juvenil y la independencia de las personas con "ingresos limitados".