Una senda peatonal y ciclista unirá Vigo con Nigrán: Partirá desde Navia y tendrá 14 kilómetros

La Xunta de Galicia ha licitado la nueva senda peatonal y ciclista pensada para unir la ciudad olívica, desde Navia, con Nigrán. El vial tendrá 14,14 kilómetros de longitud y su adecuación costará 5,3 millones de euros, que se cofinanciarán entre la Xunta y los fondos europeos FEDER.

La titular autonómica de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, presentaron los pormenores de un proyecto que permitirá habilitar un eje de movilidad sostenible a lo largo de este tramo. Más concretamente, se reformulará y completará la senda existente, y se reforzará la seguridad de la misma.

Tras la intervención se ganará una senda continua de tres metros de ancho y uso compartido que arrancará en Navia y finalizará en el núcleo urbano de Nigrán. Así se conectarán zonas como Coruxo, Oia, Saiáns, Priegue, Panxón, Patos, Praia América o A Ramallosa.

De esta manera, se estima que una población de 300.000 personas disfrutará de un itinerario por el que también pasarán los peregrinos de la ruta del Camino Portugués por la costa.

La intervención incluirá nueva señalización, reorganización de espacios, mejora de la pavimentación, habilitación de zonas de descanso, zonas de aparcamiento de bicicletas, o tres áreas de transferencia en las que aparcar el coche y continuar el paseo en bici.

También se han proyectado dos nuevas glorietas para reforzar la seguridad: Una en el punto kilométrico 2+550 de Vigo, cerca de Coruxo, y otra en el cruce de Monte Lourido entre Praia América y A Ramallosa, a la altura del punto kilométrico 14+650.

Las empresas podrán presentar ofertas para el acondicionamiento de esta senda hasta el próximo 1 de julio. El plazo previsto de ejecución será de 18 meses.