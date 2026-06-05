'Caso Saltamontes' en Vigo: el BNG recurrirá la negativa de Caballero a comparecer y el PSOE los compara con Putin

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que rectifique y no evite comparecer en el pleno extraordinario por el 'Caso Saltamontes'. En esta línea, los nacionalistas han propuesto al Partido Popular (PP) formular un recurso de reposición ante la decisión del regidor olívico.

Los nacionalistas han criticado así que Caballero haya eliminado del orden del día su intervención en la sesión convocada por la oposición, prevista para el 19 de junio. Cabe recordar que la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, se enfrenta a 4,5 años de cárcel por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha calificado de "desvío de poder y fraude de ley" el "veto" del alcalde. Así, ha advertido de acciones legales y de amparo en caso de que Caballero no rectifique, ya que considera que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa.

Según Igrexas, esta "resolución arbitraria" del alcalde va en contra de la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Ha recordado que dichas sentencias determinan que los derechos de las minorías forman parte del núcleo de la función representativa de los concejales y "no pueden ser neutralizados por las mayorías".

"El PSOE de Vigo pasa de ejercer el absolutismo a directamente avanzar en una vertiente autocrática, con Abel Caballero pasando de alcalde a autocoronarse emperador", ha reprochado el portavoz nacionalista, que ha añadido: "Ellos deciden si se puede controlar su acción de Gobierno, si dan o explicaciones o si se someten a las preguntas de la oposición".

Portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas BNG de Vigo

Además, ha asegurado que la decisión del alcalde va en contra del propio Reglamento Orgánico del Pleno, que solo permite la exclusión de algún punto del día si el Pleno "carece de competencia". Igrexas ha defendido que el accidente mortal del Saltamontes es "evidente que se trata de un asunto de absoluta competencia municipal".

Por último, ha cuestionado los motivos del alcalde para eliminar su comparecencia. "¿Qué tiene que ocultar Abel Caballero? ¿Por qué no quiere dar la cara delante del Pleno? ¿A qué preguntas teme? ¿O será que no quiere defender en una sesión pública, con posibilidad de réplica, la gestión de la señora Rodríguez Calviño?", ha preguntado.

"Cada vez se parecen más a Putin"

Ante las declaraciones nacionalistas, el portavoz socialista Carlos López Font ha reiterado el argumentario de este jueves. "El PP de Vigo y el BNG pretenden que en Vigo decidan las minorías, contradiciendo lo que dicen las normas y los reglamentos vigentes en Vigo", ha incidido, que ha asegurado que "con la teoría del BNG, todos los reglamentos de España serían inconstitucionales".

Font ha defendido que las comparecencias del gobierno municipal deben ser votadas. "Esa parte del reglamento es igual que cuando ellos gobernaban ¡Idéntico! (...) Eso se llama democracia", ha subrayado el portavoz socialista, que considera que los partidos de la oposición "se parecen cada vez más a Putin".