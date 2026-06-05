Altercado en un piso de Vigo en donde tres personas consumían droga en presencia de menores

Un particular alertó a la Policía Local de Vigo de un altercado en una vivienda de la Avenida de la Florida de la ciudad olívica.

Según fuentes policiales, a este inmueble había accedido uno de los moradores, acompañado de otras dos personas, para consumir drogas. A continuación se habría iniciado una discusión al encontrarse en el interior del citado inmueble dos menores de edad.

Los Agentes se desplazaron al lugar, accediendo al interior previa autorización del propietario. Allí se dirigieron a la estancia donde se encontraba el causante del servicio y observaron, en el momento de abrir la puerta, a dos hombres y a una mujer consumiendo sustancias estupefacientes.

Los actuantes procedieron a la filiación de los señalados, constatando que la mujer; S. R. R, de 26 años de edad, portaba 10 gramos de cocaína y 1,5 de heroína, así como una báscula y unos 255 euros en billetes. Por lo anterior, procedieron a su detención por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.