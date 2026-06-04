Hombre detenido en el barrio de Sárdoma

Hombre detenido en el barrio de Sárdoma Policía Nacional de Vigo

Ofrecido por:

Vigo

En libertad el detenido en el barrio vigués de Sárdoma por traficar con éxtasis y cocaína

La investigación comenzó tras varias informaciones que apuntaban a que una persona se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio y en diferentes locales de la zona

Más información: Detenido en Vigo por traficar con éxtasis y cocaína en el barrio de Sárdoma

Publicada

El detenido en el barrio vigués de Sárdoma por, presuntamente, traficar con drogas sintéticas y cocaína ha quedado en libertad tras su paso a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 4 de Vigo, en funciones de guardia.

Detenido un vecino de Tomiño (Pontevedra) de 55 años como presunto autor de un robo con fuerza cometido en una vivienda del municipio.

Según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación comenzó tras varias informaciones que apuntaban a que una persona se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio y en diferentes locales de la zona.

Tras diferentes vigilancias y pesquisas, los investigadores confirmaron la actividad ilícita y constataron que el detenido traficaba principalmente con drogas sintéticas y cocaína.

Los agentes actuantes le intervinieron 11 gramos de cocaína, cinco gramos de éxtasis, 750 euros y una báscula de precisión.