En libertad el detenido en el barrio vigués de Sárdoma por traficar con éxtasis y cocaína

Hombre detenido en el barrio de Sárdoma Policía Nacional de Vigo

El detenido en el barrio vigués de Sárdoma por, presuntamente, traficar con drogas sintéticas y cocaína ha quedado en libertad tras su paso a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 4 de Vigo, en funciones de guardia.

Según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación comenzó tras varias informaciones que apuntaban a que una persona se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio y en diferentes locales de la zona.

Tras diferentes vigilancias y pesquisas, los investigadores confirmaron la actividad ilícita y constataron que el detenido traficaba principalmente con drogas sintéticas y cocaína.

Los agentes actuantes le intervinieron 11 gramos de cocaína, cinco gramos de éxtasis, 750 euros y una báscula de precisión.