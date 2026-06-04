Imagen de archivo de un comedor escolar.

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El Concello de Vigo concedió este curso 3.560 becas de comedor escolar

Carmela Silva defendió el papel municipal en este sentido, asegurando que Vigo es el municipio que más fondos destina a la equidad en la enseñanza. Se firmará próximamente un nuevo convenio con Foanpas que superará el medio millón de euros

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La teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, explicó este jueves que el Consistorio firmará un convenio de colaboración con Foanpas -la Federación Olívica de Asociaciones de Padres y Madres- para la gestión y realización de actividades extraescolares y prestación del servicio de comedor.

Manuel Jabois en Vigo.

El acuerdo superará el medio millón, es decir, 6,4 millones de euros. Esta cuantía se sumará a los 2,3 millones de euros que el Concello vigués destina a las becas de comedor, libros y material escolar. "Es una cifra muy relevante que permite que nuestras niñas y niños estén atendidos con la máxima calidad y con todos los derechos. Que todos y todas sean iguales", aseveró Carmela Silva. "Somos, probablemente, el Concello de Galicia que más aporta a la calidad educativa para los más pequeños", añadió.

El Concello de Vigo concedió 3.560 becas de comedor y 1.570 becas de libros y material escolar.