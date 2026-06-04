El Concello de Vigo concedió este curso 3.560 becas de comedor escolar

La teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, explicó este jueves que el Consistorio firmará un convenio de colaboración con Foanpas -la Federación Olívica de Asociaciones de Padres y Madres- para la gestión y realización de actividades extraescolares y prestación del servicio de comedor.

El acuerdo superará el medio millón, es decir, 6,4 millones de euros. Esta cuantía se sumará a los 2,3 millones de euros que el Concello vigués destina a las becas de comedor, libros y material escolar. "Es una cifra muy relevante que permite que nuestras niñas y niños estén atendidos con la máxima calidad y con todos los derechos. Que todos y todas sean iguales", aseveró Carmela Silva. "Somos, probablemente, el Concello de Galicia que más aporta a la calidad educativa para los más pequeños", añadió.

El Concello de Vigo concedió 3.560 becas de comedor y 1.570 becas de libros y material escolar.