Caballero convoca el pleno sobre el 'Caso Saltamontes' pero la oposición le acusa de no comparecer

Ya hay fecha para abordar en sesión plenaria el "Caso Saltamontes", el accidente en esta atracción festiva que le costó la vida a Iván C.H. y tras el que se imputó a la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, por un presunto delito de homicidio imprudente.

Será el próximo 19 de junio, día en el que se celebrará una sesión extraordinaria a petición de los grupos de la oposición en el Concello olívico -Partido Popular y BNG-.

Sin embargo y tal y como ha recogido Europa Press, la convocatoria de esa sesión extraordinaria no se ciñe estrictamente a lo solicitado por PP y BNG, que propusieron, como primer punto en el orden del día, la comparecencia del alcalde para informar sobre la actuación del gobierno local en relación con ese accidente mortal.

Así, la convocatoria no incluye esa solicitud de comparecencia, aunque sí las otras propuestas de acuerdo: la exigencia del cese inmediato de la concejala de Seguridad, la creación de una comisión de investigación y el traslado de las condolencias de la Corporación a la familia del fallecido.

El gobierno local ha justificado ese cambio, aunque sin citarlo expresamente, alegando que PP y BNG "pretenden vulnerar el reglamento del Pleno", ya que las comparecencias de los miembros del gobierno se tienen que votar, según dice el propio Reglamento de este órgano. "Pero pretenden decidir ellos sin votación, debe ser que para ellos la democracia no existe", ha señalado el concejal Carlos López Font en declaraciones remitidas a los medios.

El edil socialista ha afeado al PP que actúe como "comparsa" del BNG y que no acepte el Reglamento, y ha advertido de que "las normas hay que cumplirlas". "Eso se llama democracia, hay normas concretas que regulan las comparecencias... Por eso les gusta tanto Putin", ha zanjado.

"Nulo talante" e "intento de autoindultarse"

Las explicaciones de Font no han convencido a los miembros de la oposición. La portavoz del PP, Luisa Sánchez, ha criticado la decisión del alcalde de retirar su comparecencia del orden del día, una "maniobra" que revela su "nulo talante democrático", y que para los 'populares' es "un intento desesperado" del regidor para "autoindultarse".

"Tiene muchas preguntas que contestar sobre este caso. Pero en lugar de ofrecer respuestas, alimenta más dudas: ¿Por qué se esconde el alcalde? ¿Por qué el mismo político que obliga a que le den la palabra en cada acto público rehúye ahora el micrófono? ¿De qué o de quién tiene miedo?", ha cuestionado Luisa Sánchez, en declaraciones enviadas a los medios.

La líder del PP vigués ha calificado como "llamativo" que Caballero eluda comparecer y, por contra, le den igual el resto de propuestas de la oposición para ese pleno extraordinario, dejando a la concejal de Seguridad "a los pies de los caballos", "para que toda la sesión se centre en ella y así él irse de rositas sin tomar la palabra".

Finalmente, en alusión a las declaraciones de López Font, Luisa Sánchez lo ha felicitado de forma irónica "por el ejercicio de malabarismo" hecho al eludir la referencia al pleno extraordinario. "Hay que reconocerle su intento de escapismo", ha apuntado la portavoz del PP.

"Deriva autoritaria"

En la misma línea ha hablado el portavoz del BNG local, Xabier Pérez Igrexas, que ha asegurado que la negativa de Caballero a comparecer en el pleno "cruza todas las líneas rojas" y supone "no solo un acto de cobardía política inaceptable", sino que "vulnera derechos fundamentales" porque trata de impedir "de forma arbitraria e ilegal" que la oposición ejerza su función de control y fiscalización.

Para Igrexas, se trata de un hecho "gravísimo" que forma parte de una "deriva autoritaria" en la que se confunde "mayoría absoluta con impunidad".

Los nacionalistas han afeado que el regidor "hable de todo, haga de tertuliano, pasee platós o haga cameos televisivos" pero se niegue "una y otra vez" a "dar la cara" en el pleno para dar explicaciones de lo ocurrido en el accidente mortal del Saltamontes.

"Los servicios jurídicos del BNG ya están estudiando este nuevo atropello antidemocrático", ha sentenciado Igrexas, criticando que Caballero no solo se niegue a comparecer ante la prensa, sino que ahora también se niegue a responder en el pleno de la ciudad, pese a que la concejala de Seguridad está imputada en la causa judicial.