Cómo afectará a Vigo el corte de trenes en A Coruña: Tramos suspendidos y alternativas

Desde este viernes, día 5 de junio, y hasta el próximo 11 de julio, una nueva fase de trabajos en la estación de A Coruña ha obligado a Renfe a elaborar un plan alternativo de transporte que dé respuesta a las demandas de los viajeros.

Las actuaciones de reforma se llevarán a cabo en distintas fases, afectando cada una de ellas a distintos tramos y localidades. Con todo, las modificaciones abarcarán los servicios de las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, y también los trenes AVE y Avlo con Madrid.

Las obras en la ciudad herculina afectarán a la conexión con la urbe olívica. En lo tocante a la primera fase, que se extenderá desde mañana viernes hasta el próximo 25 de junio, las limitaciones de capacidad operativa en la estación coruñesa afectarán a los trenes Regionales A Coruña-Vigo Guixar, que realizarán transbordo por carretera entre A Coruña y Santiago.

En lo que tiene que ver con la segunda fase, del 26 de junio al 10 de julio, la afectación será total y se notará tanto en Vigo Guixar, como en Vigo Urzáiz.

En este período y según las mismas fuentes, los trabajos supondrán la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña, por lo que Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la pertinente programación de trayectos por carretera -y que son los que podrían afectar a la conexión con Vigo-: Entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad.

Trenes suspendidos en Galicia. Renfe

Obras entre Vigo y Redondela

También habrá una modificación del servicio entre Vigo Guixar y Redondela a causa de unas obras que se realizarán en la conexión entre ambos municipios. También en este caso se establecerá un plan alternativo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros los días 6 y 7 de junio.

Precisamente, para los citados días la modificación de servicio coincidirá simultáneamente con la alternativa de transporte establecida para los trenes con origen/destino A Coruña con motivo de los trabajos de mejora que se están realizando en la terminal herculina.

En definitiva, la compañía recomienda consultar los horarios antes de viajar. Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, la App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.