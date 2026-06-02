La Biblioteca del Estado reaviva la tensión entre el PP de Vigo y el gobierno de Caballero

Nuevo punto de desacuerdo entre el PP de Vigo y el gobierno de Abel Caballero. Luisa Sánchez, presidenta de la formación "popular" en la ciudad olívica ha asegurado que el Gobierno central está "a la espera" de que el Concello de Vigo "ceda la titularidad" de los terrenos como paso previo a la licitación de la redacción del proyecto de la futura Biblioteca del Estado.

Así, Luisa Sánchez precisó que "el gobierno de Abel Caballero continúa bloqueando con excusas el proyecto de la Biblioteca del Estado en Vigo, como ya revelamos el pasado 9 de abril y hoy tenemos que volver a denunciar". En este sentido, ha añadido que es el propio Ministerio de Cultura el que achaca el bloqueo al Concello de Vigo a través de una respuesta oficial a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados nacionales del PP en el Congreso.

Según fuentes "populares", en su escrito, fechado el pasado miércoles, 27 de mayo, el Ministerio "confirma" que sigue esperando por la cesión de los terrenos, solicitada formalmente al Ayuntamiento vigués en julio de 2025 y recuerda, "literalmente", que es el "elemento necesario para poder avanzar en las siguientes fases del proyecto".

Por otro lado, Sánchez argumentó que, desde la Gerencia de Urbanismo se remitió un oficio al Ministerio, el pasado 13 de abril, asegurando que se estaban llevando a cabo los trámites oportunos para ceder la parcela a la Administración General del Estado, tal y como solicitó como requisito previo este departamento ministerial hace ya casi un año. Ese oficio, firmado por la concejala María José Caride, se envió, según continuó la líder del PP vigués, "días después de que el PP de Vigo denunciase el bloqueo de esta infraestructura. Lo cual evidencia que el gobierno de Caballero no movió ficha en el asunto hasta que desde el PP desvelamos la situación". "La realidad es que lo acordado entre las partes durante la visita del ministro a Vigo no fue la puesta a disposición de los terrenos, sino su cesión. Que es algo muy distinto, porque esto último conlleva también la titularidad".

Respuesta del Concello de Vigo

Preguntadas desde este medio al respecto de las declaraciones emitidas por la portavoz del PP local, fuentes municipales han aclarado que "para iniciar o proxecto só é necesaria a posta a disposición dos terreos que o Concello xa realizou. Tanto é así que, por exemplo, no caso da ampliación de Navia a Xunta de Galicia non cedeu formalmente nin unha soa parcela. Esta mesma situación repítese no IES Domingo Villar".

En cualquier caso, continuaron desde el Concello, "o Ministerio sabe que ten a súa disposición os terreos onde se vai construír a Biblioteca do estado".

Fuentes municipales recordaron que, en su visita a Vigo, el ministro de cultura avanzó que se licitará el proyecto de esta infraestructura "polo que o goberno municipal está convencido de que están traballando nesta dirección".