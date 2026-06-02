Aprender un oficio en Vigo es gratis: Abre el plazo de matriculación en la EMAO

El Concello de Vigo abrirá este mes de junio el periodo de solicitud de plaza para nuevo alumnado en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de la ciudad olívica. El centro impartirá un total de diez especialidades cuya matrícula, tal y como recordó el regidor local, Abel Caballero, "es totalmente gratuita".

Así, el plazo de inscripción estará abierto desde el próximo 22 de junio hasta el viernes, día 4 de septiembre. Las opciones formativas disponibles serán: Artesanía en cuero, Construcción artesanal de instrumentos musicales, Cerámica artística, Dibujo artístico, Diseño y encaje de palillos, Moda y confección, Orfebrería, Pintura, Serigrafía artística y Talla en escultura en madera.

Este martes, Caballero precisó que ya está en marcha el calendario del nuevo curso, con la apertura del periodo de solicitudes de nuevas plazas, así como de la matriculación del alumnado apto en el curso pasado, que podrá hacerlo el miércoles, día 8 de julio.

1.373.456 euros anuales

Según fuentes municipales, el Concello invierte en la Escola Municipal de Artes y Oficios 1.373.456 euros anuales, lo que la convierte en una formación 100% subvencionada, completamente gratuita para el estudiantado.

En total, la inversión en los cuatro centros artísticos es de casi 2,5 millones de euros anuales, con una subvención que va desde un mínimo del 85% hasta la gratuidad total.

En el curso 2025-2026 las escuelas municipales de enseñanzas artísticas sumaron 1.751 alumnos: 532 en la EMAO, 491 en la ETRAD, 479 en la Escola de Música, 157 en la Escola de Teatro y 92 en la Escola de Danza.