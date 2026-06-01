La Deputación envía el convenio para la de Rosalía de Castro y exige al Concello de Vigo una firma pública

La Deputación de Pontevedra ha remitido este lunes al Concello de Vigo el convenio bilateral que permitirá cofinanciar la humanización de la calle Rosalía de Castro. Este avance en la tramitación llega tras las acusaciones del alcalde Abel Caballero al ente provincial de "mal pagador" y de retrasar estas obras.

Se trata de la humanización del tramo comprendido entre las calles Pontevedra y República Arxentina, por un importe total de 2,4 millones de euros. La Deputación aportará el 70% de la mejora —1,7 millones de euros— y el Concello, los 700.000 euros restantes.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha asegurado que la Deputación aprobará "lo antes posible" este convenio, una vez que fueron atendidas las observaciones realizadas por sus técnicos. Además, ha informado que se han reforzado las cláusulas de publicidad recogidas en el documento.

La también presidenta del PP de Vigo ha recordado que el Concello de Pontevedra dio su visto bueno a estas nuevas condiciones —que exigen una firma pública— y ha instado a Caballero a hacer lo propio para "dar pasos adelante en la mejora" de la ciudad olívica e iniciar la firma de los convenios bilaterales de este año.

Humanización de Rosalía de Castro

La humanización de la calle Rosalía de Castro reformará un tramo de 110 metros de longitud y una superficie de unos 3.743 metros cuadrados. La mejora principal de la obra es la "igualación de pavimentos para crear una plataforma de uso compartido".

Así, la calle tendrá un solo carril por sentido y se sustituirá el "aglomerado asfáltico por hormigón desbastado con disco" para reducir la velocidad de los vehículos, minimizar ruidos y rebajar la temperatura ambiente.

También se crearán nuevas zonas de sombra y lugares de encuentro ciudadano. La superficie destinada a áreas peatonales y jardines aumenta hasta el 69%. "Vamos a convertir un espacio casi vacío dedicado principalmente al tránsito en un lugar de destino en el que el objetivo es pasar tiempo", ha subrayado Sánchez.