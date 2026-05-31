Los vigueses reconquistan sus playas con el fin de las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas

Los militares abandonarán Vigo en las próximas horas y los vigueses y las viguesas han comenzado a reconquistar sus playas y plazas para disfrutar del sol y las altas temperaturas de este domingo. Se prevé que los termómetros rocen los 30 grados.

Según previsiones de Meteogalicia, este domingo se esperan cielos despejados durante todo el día, con máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas que no bajarán de los 14 grados. Tiempo ideal que han aprovechado muchos vecinos para pasear por el litoral de Samil, Alcabre y Bouzas.

El buen tiempo contrasta con la niebla y el viento del sábado, que provocó que se suspendiera el desfile aéreo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Este domingo, además, es el último día de los militares en Vigo, que cerrarán su estancia en la ciudad a las 14:00 horas, cuando "bajen las persianas" de la exhibición estática del Náutico.

La agencia meteorológica gallega también avanza cambios de cara a los próximos días. Las nubes tomarán el cielo olívico, especialmente el próximo martes por la mañana, cuando se prevén leves precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán altas, aunque descenderán hasta los 21 grados.