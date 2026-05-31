Último día de las Fuerzas Armadas en Vigo: aún se puede visitar la exposición estática en el Náutico

Exposición estática por el Día de las Fuerzas Armadas en la calle Montero Ríos, de Vigo S.P.

Vigo celebra las últimas horas de su primer Día de las Fuerzas Armadas. Los actos centrales de esta conmemoración militar han tenido lugar esta semana en la ciudad olívica, que este domingo cerrará el ciclo de actividades: todavía se puede visitar la exhibición estática y la presencia naval.

Pese a un accidentado desfile por el Día de las Fuerzas Armadas este sábado, Vigo continúa celebrando a las Fuerzas Armadas españolas en su Puerto. Allí, se ubican desde el martes la presencia naval y la exposición estática de material.

Cientos de vecinos se han acercado ya a observar y conocer de primera mano el funcionamiento de los equipos y las funciones de los Ejércitos de Tierra y Aire, de la Armada, de la Unidad Militar de Emergencias y de la Guardia Civil.

Además, el Muelle de trasatlánticos da cobijo a ocho buques: seis de la Armada y dos de la Guardia Civil. Estas embarcaciones participaron en la Revista Naval y en la exhibición dinámica de este pasado viernes. Este viernes estarán hasta las 14:00 horas en el Puerto de Vigo.

Horario de visita este domingo

De 10:00 a 14:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Buques de La Armada y Guardia Civil en Vigo