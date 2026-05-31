Primera hipótesis en Nigrán (Pontevedra): el cadáver hallado en Monteferro pertenece a un hombre desaparecido

Las primeras hipótesis sobre el cadáver hallado el sábado en el alto de Monteferro, en Panxón (Nigrán, Pontevedra), apuntan a que el cuerpo pertenece a un hombre desaparecido hace meses. Así lo han indicado fuentes conocedoras de la investigación.

Sin embargo, la identidad la confirmará, en última instancia, la autopsia del cuerpo. Según explica Europa Press, esta también será clave a la hora de esclarecer las causas de la muerte, que investiga la Guardia Civil.

El cuerpo fue hallado en estado de descomposición por un grupo de senderistas, en base a la información del 112 Galicia. Lo encontraron en una zona de difícil acceso y, alrededor de las 16:10 horas, dieron la voz de alerta.

Los servicios de emergencias se encargaron de efectuar su rescate, con la participación de efectivos del GES de O Val Miñor y la Policía Local.