Más de 600 personas disfrutan del paisaje único de los montes de Vigo este domingo

El sol y los 27 grados de máxima no han impedido que 650 personas hayan disfrutado de los paisajes únicos de Zamáns, Beade y Bembrive. Este domingo se ha celebrado la XI Andaina polos Montes de Vigo, una iniciativa organizada por la Concellería de Medio Ambiente y la mancomunidad de Montes de Vigo.

Tras la bienvenida de la concelleira Nuria Rodríguez y presidente de la mancomunidad, Uxío González, en el Parque Forestal de Zamáns, los asistentes han iniciado la andaina. González ha propuesto a los participantes conocer de cerca los valores medioambientales, patrimoniales y paisajísticos del entorno. Por su parte, la representante del Concello de Vigo ha puesto en valor que los senderos han sido distinguidos este 2026 con la bandera azul.

A lo largo de la mañana se han puesto de manifiesto los servicios ecosistémicos que proporcionan los montes de Vigo a la ciudad. Particularmente, su capacidad para acoger actividades recreativas, la provisión hídrica y la captación de CO2 que se produce tanto en los montes productivos como en los protectores.

La climatología ha acompañado a los participantes durante toda la mañana. Estas 650 personas han realizado alguno de los cuatro recorridos propuestos por los organizadores, previstas con distintas distancias, entre 1,5 y 20 kilómetros, y con diversos niveles de dificultad. Entre los senderistas se podían encontrar desde niños de poca edad hasta personas de 90 años.

Los juegos familiares han completado la XI Andaina polos Montes de Vigo, en la que han participado más de 250 personas con niños y niñas de distintas edades.