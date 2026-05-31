Ofrecido por:
Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en la playa de Barra, en Cangas (Pontevedra)
Se cree que esta puede rondar los 70 años, pero se desconoce su edad concreta al no haberse presentado la denuncia
Más información: Buscan por tierra, mar y aire a un bañista perdido en la playa de Barra, en Cangas (Pontevedra)
Casi un día más tarde, continúa la búsqueda de un bañista en la playa de Barra, en la parroquia canguesa de O Hío (Pontevedra). El operativo lo coordina la Guardia Civil, que ha incorporado un helicóptero. Además, la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) movilizó a su unidad de drones durante la pasada noche.
Como informa Europa Press, en el operativo —activado durante la tarde del sábado— también participan efectivos de Salvamento Marítimo; Gardacostas de Galicia, que ha movilizado a su helicóptero de rescate Pesca I; la Policía Local, y Protección Civil de Cangas.
El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido pasadas las 18:00 horas a través de la llamada de particulares que se encontraban en el arenal cangués. Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona, que llevaban tiempo sin verla y que existía la posibilidad de que no hubiese conseguido salir del agua.
Entonces, se movilizó a los medios mencionados, que actúan coordinados por la Guardia Civil. Están desplegados por tierra, mar y aire para tratar de localizar a la persona. Se cree que esta puede rondar los 70 años, pero se desconoce su edad concreta al no haberse presentado la denuncia.