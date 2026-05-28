Asfaspro denuncia en Vigo la "triste realidad" de los militares y reclama mejoras salariales

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Asfaspro, ha denunciado este jueves en Vigo la "triste realidad" que, a su juicio, atraviesa el personal militar en España.

En una rueda de prensa, la entidad ha reclamado mejoras salariales y un mayor reconocimiento profesional y académico, al tiempo que ha puesto en valor el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en distintas crisis recientes, desde los peores meses de la pandemia de la Covid-19 hasta la DANA, el volcán de La Palma o las actuaciones vinculadas al hantavirus.

Desde Asfaspro han criticado la "discriminación salarial" que, aseguran, sufren los militares respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Según han señalado, un brigada de las Fuerzas Armadas, con tres años de academia de educación superior y más de 15 años de experiencia como suboficial, percibe una nómina inferior a la de un policía nacional en prácticas.

También han denunciado que "un teniente piloto de un avión de combate, con cinco años de academia, grado universitario y curso de piloto de caza, cobra menos que el conductor de un coche patrulla policial", y que un soldado que puede ser enviado "de un día para otro" a un conflicto internacional cobra una cantidad próxima al salario mínimo.

La asociación ha reclamado además el reconocimiento académico de la formación militar. "Un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía tiene reconocido el grado universitario. A un sargento de la Guardia Civil se le va a reconocer en breve. A un sargento de las Fuerzas Armadas, no", han lamentado.

Preguntados por la manifestación convocada este sábado en Vigo contra el desfile militar, desde Asfaspro han defendido la libertad de expresión, aunque han reconocido que las Fuerzas Armadas arrastran todavía un "San Benito" que las vincula al régimen franquista.

"Los militares somos los grandes desconocidos de la sociedad española. El resto de profesiones han ido avanzando, ¿por qué nosotros no? Porque no ha habido interés", han concluido.