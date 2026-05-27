Despliegan en Vigo una pancarta contra el desfile de las Fuerzas Armadas. Galiza Nova

La organización juvenil Galiza Nova llevó a cabo este martes por la tarde una acción de protesta en la Praza da Estación de Vigo, donde desplegó una pancarta gigante en rechazo a la inminente celebración del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad.

La lona, con el mensaje "Non á guerra imperialista. A mocidade galega pola paz e a soberanía!", llamó la atención de viandantes y conductores al incluir una imagen de grandes dimensiones del rey Felipe VI colocada del revés.

Desde la organización nacionalista explicaron que la utilización de la imagen invertida del monarca simboliza el "rechazo total" de la juventud gallega a la monarquía española, a la que señalan como máxima autoridad de unos ejércitos "sumisos a la OTAN y al imperialismo".

Galiza Nova denunció también el "gasto millonario" que, a su juicio, supone este despliegue militar en un contexto de precariedad para las clases populares y la juventud gallega.

Con esta acción simbólica en el centro de Vigo, Galiza Nova quiso "calentar motores" y hacer un llamamiento a la juventud gallega para participar en la movilización convocada para el próximo sábado, 30 de mayo, a partir de las 12:00 horas, con salida desde Vía Norte.