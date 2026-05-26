Huelga de la basura en Vigo: contenedores desbordados y desperdicios en las aceras

El pasado domingo a las 06:00 horas comenzó en Vigo una huelga indefinida de recogida de basuras, que poco a poco está dejando su huella en la ciudad.

En todas las zonas de la ciudad se pueden ver contenedores llenos hasta arriba, con tapas que no se pueden cerrar, y múltiples desperdicios sobre las aceras, ante la imposibilidad de depositarlos en los recipientes destinados a ello.

Los trabajadores de FCC, la concesionaria municipal, salen de nuevo a la calle a protestar ante la falta de acuerdo con la empresa sobre los términos del convenio colectivo. Al igual que ayer, lunes, los trabajadores rematarán la marcha en la Praza do Rei, a las puertas del Concello de Vigo.

Se estima que esta huelga indefinida dejará alrededor de 250 toneladas de residuos en la calle cada día.

Una semana en la que, además de las altas temperaturas que se esperan, especialmente el miércoles y el jueves, está marcada por la celebración de los actos del Día de las Fuerzas Armadas y la visita de los reyes Felipe VI y Letizia.