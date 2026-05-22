Vigo transformará una parcela abandonada en una nueva plaza de referencia del Casco Vello

El Concello de Vigo inicia los trámites para transformar una parcela abandonada en la nueva plaza de referencia del Casco Vello, con la que pretende conectar el antiguo barrio olívico con la calle Elduayen.

Según ha avanzado en un audio el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la Xerencia de Urbanismo iniciará el expediente para la adquisición de una "pequeña parcela" en la calle Perigos. "Pretendemos, a través de esa adquisición, conectar esta calle con Elduayen", ha afirmado.

Una vez se adquiera, el objetivo municipal es construir una plaza, una "placita pequeña para poder estar, para poder hacer allí ocio durante un rato". Como ha detallado Caballero, esta conexión está contemplada en el Plan Especial del Casco Vello.

Además, la Xerencia de Urbanismo también comenzará la semana que viene el procedimiento de estudio detalle de la calle Mantelas, donde busca determinar la posición "de los volúmenes edificatorios". Está prevista la construcción de unas 30 viviendas en la zona.