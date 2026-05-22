Vigo encara una huelga indefinida de basuras en plena semana del Día de las Fuerzas Armadas

La huelga indefinida convocada en el servicio de recogida de basura de Vigo amenaza con alterar una semana clave para la ciudad, que acogerá desde el martes 26 de mayo los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas.

El paro, previsto desde las 06:00 horas del domingo 24, llega tras el bloqueo en la negociación del nuevo convenio entre la plantilla y la concesionaria FCC, responsable de un contrato municipal que supera los 400 millones de euros.

En el centro del conflicto está la intención de la empresa de retirar la jubilación parcial desde los 63 años, una mejora social vigente desde hace más de dos décadas y que los trabajadores consideran "intocable".

El comité de empresa, integrado por CIG, CCOO y USO, advierte de que la plantilla está envejecida, soporta una elevada carga física y reclama también mejoras en salud laboral, cobertura de ausencias y unos servicios mínimos que no sean "abusivos".

En la última reunión celebrada el pasado miércoles no se llegó a un acuerdo entre empresa y comité sobre los servicios mínimos, por lo que queda a expensas de la propuesta del Concello, tal y como ha avanzado a Treintayseis Suso Diz, presidente del comité; en cuanto al convenio, tampoco hubo avances en esta reunión, aunque los trabajadores siguen "abiertos a una negociación".

¿Cuándo está convocada la huelga?

Los trabajadores del servicio de recogida de basura de Vigo han convocado una huelga indefinida a partir del domingo 24 de mayo, desde las 6:00 horas.

La fecha llega dos días antes del inicio de los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebran en Vigo a partir del martes 26 de mayo y que se extenderán hasta el domingo, 31 de mayo.

¿Quién la convoca?

La huelga ha sido convocada por el comité de empresa del servicio de recogida de basura, integrado por los sindicatos CIG, CCOO y USO.

El paro se dirige contra la propuesta de nuevo convenio planteada por la concesionaria FCC, empresa encargada del servicio municipal.

¿Por qué?

El principal motivo es el rechazo de la plantilla a la intención de la empresa de retirar la jubilación parcial desde los 63 años, una mejora social que, según el comité, lleva más de dos décadas recogida en los convenios del servicio.

Los trabajadores consideran esta medida “intocable”, especialmente en una plantilla envejecida y con una alta carga física, ya que gran parte del personal realiza tareas como barrido, desbroce o recogida de residuos.

¿Qué piden?

El comité exige que FCC retire de la negociación la propuesta de eliminar la jubilación parcial. Además, reclaman medidas para mejorar la salud laboral, teniendo en cuenta la edad media de la plantilla y las condiciones físicas del trabajo.

También denuncian que la empresa no está cubriendo adecuadamente las ausencias en la plantilla, lo que, según los representantes de los trabajadores, obliga a redistribuir tareas y provoca una pérdida de calidad en el servicio.

Además, desde el comité reclaman una subida del salario de acuerdo con el IPC.

¿Qué servicios mínimos habrá?

Los servicios mínimos aún están pendientes de negociación. El comité advierte de que no aceptará unos mínimos "abusivos", aunque recuerda que deberá garantizarse la atención en casos de emergencia o accidente y en puntos sensibles como hospitales, colegios y mercados públicos.

Falta la propuesta del Concello de Vigo, que desde el comité entienden que serán más extensos que la propuesta de los trabajadores y de la empresa, al tratarse de un servicio público esencial.

El contrato actual con FCC supera los 400 millones de euros y se extiende hasta el año 2031.