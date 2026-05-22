Cuatro detenidos en Vigo en varias operaciones contra el menudeo de drogas

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a cuatro personas en distintas intervenciones desarrolladas durante el mes de mayo dentro de los dispositivos activados contra el menudeo de drogas en la ciudad.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, la primera actuación tuvo lugar a comienzos de mes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban una patrulla nocturna, observaron un intercambio sospechoso entre un hombre y una mujer en la entrada de un inmueble. Tras identificar a ambos, los policías localizaron en el bolso de la mujer cinco gramos de cocaína y una bolsa con dos gramos de “tusi”, también conocida como cocaína rosa. El hombre, presunto suministrador de la sustancia, fue detenido como autor de un delito de tráfico de drogas.

La segunda de las intervenciones se produjo durante una patrulla de madrugada, los agentes detectaron a un individuo que salía de un portal y se dirigía hacia otra persona mientras extraía un sobre marrón de su pantalón. Al percatarse de la presencia policial, el comprador logró huir, aunque el presunto vendedor fue interceptado después de arrojar el paquete al suelo. En su interior se hallaron 20 gramos de cocaína distribuidos en 36 dosis preparadas para su venta.

En otra actuación, también de madrugada, los policías identificaron a un hombre que permanecía junto a un portal en actitud vigilante y con signos evidentes de nerviosismo. Aunque inicialmente entregó voluntariamente dos gramos de MDMA, un cacheo posterior permitió localizar siete monodosis de cocaína, hachís y 250 euros en efectivo, por lo que fue arrestado.

La última intervención se produjo cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) observaron cómo un vehículo realizaba una maniobra evasiva al detectar la presencia policial. Tras dar el alto al coche e identificar a sus ocupantes, los agentes encontraron un fragmento de hachís en poder del copiloto. Un registro más exhaustivo permitió descubrir otro bloque oculto en la ropa interior del sospechoso, con un peso de 95 gramos. En total, la droga intervenida alcanzó los 115 gramos de hachís, además de 500 euros en efectivo.