Gadis pone en valor el liderazgo femenino en el sector del mar gallego

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el sector marítimo, la cadena de supermercados Gadis ha celebrado el tercer foro "Mulleres dos Mares"; un evento que ha congregado a mujeres con distintas responsabilidades en empresas proveedoras de la compañía, destacando su papel clave en el motor socioeconómico gallego.

Desde la pesca y la acuicultura, hasta la conserva y la transformación, su liderazgo en toda la cadena de valor es fundamental para el presente y el futuro del sector.

En esta edición, el foco se ha puesto en el relevo generacional de las empresas familiares y también en la importancia de la sostenibilidad medioambiental con proyectos de economía circular. "Una empresa no se construye con cifras, sino con personas, relaciones duraderas y con un compromiso real con el entorno en el que trabaja", manifestó la directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail, Melisa Pagliaro.

El relevo generacional en las empresas familiares

La presencia femenina en las empresas familiares vinculadas al mundo del mar gana cada vez más peso. Así lo pusieron de manifiesto varias de las protagonistas de la jornada y de la campaña Mulleres dos Mares impulsada por Gadis, a través de sus experiencias al frente de compañías gallegas del sector.

Una de ellas fue Silvia López, gerente de Piscilor, quien repasó la trayectoria de esta piscifactoría de truchas de acuicultura fundada en 1979 por tres familias que todavía continúan vinculadas a la empresa. "Me gustaría que muchas mujeres se animaran y aprovecharan estas experiencias porque necesitamos otra visión", señaló López, quien también destacó la relación de la firma con Gadis: "Para nosotros es prestigio construido con años de dedicación, facilidad en cada proceso y cercanía en el trato".

También participó María Gómez, responsable de Salimar y representante de la segunda generación de esta empresa familiar. Durante su intervención, puso en valor el conocimiento transmitido entre generaciones y la apuesta por la innovación como clave para abrirse camino en el mercado con productos del mar mínimamente procesados.

Sobre la relación con la cadena de distribución, Gómez afirmó que Gadis es "una empresa confiable, que ofrece un buen servicio y es sinónimo de productos de calidad", además de considerar que supone "el escaparate perfecto para llegar a un consumidor cada vez más exigente".

Por su parte, Elena García, responsable de Medioambiente del Grupo Frinsa, presentó uno de los proyectos de valorización en los que trabaja la compañía. "Vamos a transformar una parte importante de los residuos orgánicos que generamos en un gas renovable, un biogás, dentro de una estrategia de economía circular", explicó.