Nuevo caso de furtivismo en el barrio de Teis: interceptado un vecino de Vigo con tres kilos de almeja

Nuevo caso de furtivismo en el barrio de Teis. La Policía Local de Vigo ha interceptado a un hombre con tres kilos de almeja que había capturado en la playa de Ríos de Fóra.

Según fuentes policiales, agentes de la Unidad Fénix de Drones de la Policía Local de Vigo iniciaron un operativo de vuelo y vigilancia durante la mañana del pasado sábado 16 de mayo. A las 10:45 horas detectaron actividad irregular en la playa de Ríos de Fóra.

En el arenal del barrio de Teis se encontraba un varón de 56 años extrayendo bivalvos en la orilla, para posteriormente trasladar y ocultar el marisco en una zona de piedras y algas.

Los agentes se dirigieron al lugar e identificaron al furtivo. El hombre es vecino de Vigo y contaba con diversos antecedentes en relación con el furtivismo. Una vez incautado el marisco, se comprobó que se trataba de almejas, que alcanzaban un peso de total de unos tres kilogramos.

Furtivos captados por drones de la Policía Local de Vigo Policía Local de Vigo

En la operación también colaboraron Policías Actuantes, responsables de la cofradía de pescadores de Vigo. Estas personas procedieron a la devolución de los bivalvos a su hábitat natural, así como al sembrado de cría de almeja para la regeneración y restauración de la biodiversidad.

"Cabe reseñar que la zona donde se intercepta al varón que realizaba tareas de extracción ilegal de marisco, está actualmente vedada al marisqueo debido a la presencia de toxina, con las connotaciones sanitarias que ello conlleva", ha añadido la Policía Local de Vigo en un comunicado.