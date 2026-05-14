Cinco nuevas viviendas de promoción en Vigo: el Casco Vello suma otra rehabilitación

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha finalizado la reforma del edificio situado en el número 39 de la calle Elduayen, también con salida al número 16 de la calle Ferrería, en el que se pondrán a disposición de la ciudadanía cinco nuevas viviendas de promoción autonómicas.

El CCVV, participado en un 90% por la Xunta de Galicia y en un 10% por el Concello de Vigo, financió esta actuación con inversión total de 1,7 millones de euros. La nueva promoción cuenta con una superficie construida total de 640 metros cuadrados, divididos en dos dúplex con entrada por Ferrería, dos pisos y un tercer dúplex con acceso desde Elduayen.

"Queremos que la ciudad cuente con un parque público de vivienda que responda a las necesidades de los vigueses y tanto en el Casco Vello como en Navia la Xunta avanza a buen ritmo", señaló la delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello de Vigo, Ana Ortiz, tras destacar que el proyecto completa la rehabilitación de una parte degradada del barrio histórico y permite ofrecer a los vigueses nueva vivienda de promoción autonómica.

La presidenta del CCVV recordó que las cifras del organismo desde su creación en el año 2000 son "inapelables", con 90 edificios rehabilitados, 130 viviendas y 36 locales en marcha para devolver la vida a "un barrio que se encontraba en muy mal estado". Además, apuntó que ya hay otras dos rehabilitaciones finalizadas en las últimas semanas (Ribeira do Berbés, 39; San Sebastián, 20/Hortas 2-4) y otras tres en marcha (rúa Alta, 8-14; rúa Real, 21; y Ribeira do Berbés, 25-27).

Plan de Actuación 2026/2030

Ortiz recordó que el pasado otoño el CCVV aprobó tanto su Plan de Actuación 2026-2030 como el convenio entre administraciones y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026. El plan, aprobado por unanimidad, marca las pautas de rehabilitación que llevará a cabo el organismo durante el próximo lustro.

Así, un total de 25 inmuebles, entre ellos el de la calle Real 20, están calificados como objetivo de actuación prioritaria y otros 20 edificios integran una lista de actuación secundaria para dotar al plan de flexibilidad.

Además, el plan contará con una inversión total de 15,1 millones de euros, financiados mediante ingresos por venta de inmuebles, transferencias de capital de los entes consorciados e ingresos corrientes.