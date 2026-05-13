Detenidas tres personas tras la aparición de un vigués ensangrentado y abandonado en una cuneta de Moaña

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a tres personas supuestamente relacionadas con la aparición en Moaña (Pontevedra) de un vigués ensangrentado. Presuntamente fue abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo tras una pelea.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press, hasta tres personas han sido arrestadas durante la investigación de este caso, ocurrido en la tarde del pasado domingo. Entonces, el hombre fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.

Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos desarrollada en la ciudad olívica, siendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido. Por todo ello, el varón fue trasladado a un centro hospitalario y comenzó una investigación policial, permitiendo la detención de tres personas.