Dos personas trasladadas al hospital por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Vigo

Dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo tras arder la campana extractora de un piso en Vigo.

El 112 Galicia tuvo constancia del incendio pocos minutos después de las 15:00 horas, tras la llamada de un particular que alertó de que algo estaba ardiendo en un piso de la calle López Mora. Desde el exterior se podía ver cómo salía humo por una de las ventanas.

De inmediato, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo y a la Policía Nacional.

La dotación de bomberos logró sofocar el fuego, que afectó a la campana extractora.