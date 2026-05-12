Convocan en Vigo huelga indefinida de la recogida de la basura para la semana del Día de las Fuerzas Armadas

Los trabajadores del servicio de recogida de basura de Vigo han convocado una huelga indefinida a partir del domingo 24 de mayo, desde las 6:00 horas, dos días antes del inicio de los actos por el Día de las Fuerzas Armadas. La ciudad olívica acoge este 2026 los actos centrales de este evento militarista, que comenzarán el martes 26 de mayo.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas no sólo se enfrentará al rechazo social y político del evento, sino que la huelga indefinida convocada por el servicio de limpieza también afectará a su normal desarrollo. El comité de empresa´—integrado por CIG, CCOO y USO— ha convocado a partir de esa semana un paro para mostrar su rechazo al nuevo convenio planteado por la concesionaria FCC.

"De las reivindicaciones que llevamos, no atienden a ninguna. Eso puede ser hasta razonable. Pero la empresa fue un paso más allá", afirma Suso, presidente del comité de empresa, que recuerda que el convenio laboral del servicio acabó el pasado 31 de diciembre de 2025 y negocian uno nuevo desde hace poco más de un mes.

En concreto, los trabajadores denuncian que la compañía ha planteado retirar las jubilaciones parciales desde los 63 años, una mejora social incluida en los convenios desde hace más de dos décadas. "Cuando nos sentamos a negociar dijimos que podíamos negociar cualquier cosa, lo que fuera, menos la jubilación parcial", asegura Suso a Treintayseis.

Según explica, la plantilla del servicio de recogida de la basura está "muy envejecida" y el 80% de estos trabajadores se encarga de "trabajo físico": barrer, desbrozar, recoger basura. La jubilación ayuda a paliar los efectos en la salud de la elevada carga que asumen los empleados más veteranos.

Además, la retirada de la jubilación parcial también afectará a la bolsa de trabajo, cuyos trabajadores no optarán a los puestos libres de las personas que superen los 63 años y decidan no trabajar más. "Es una medida social intocable. No vamos a negociar eso que lleva 20 años en vigor", ha recalcado Suso.

"La gente llega a los 60 o 61 años muy cascada", añade el representante sindical, que incide en que no se sentarán a negociar el nuevo convenio si no se quita de la compañía no retira su propuesta. "No es una concesión, es un derecho que nos quieren quitar", ha reiterado Suso, que ha desvelado que FCC tampoco ofreció una subida salarial para compensar quitar la jubilación parcial del convenio.

Otras reivindicaciones

Ante la avanzada edad de los trabajadores y las condiciones climáticas a las que se enfrentan, el comité planteó a la empresa concesionaria una serie de medidas para mejorar la "salud laboral". En esta línea, Suso ha recordado que 65 de las 300 personas que conforman la plantilla a tiempo completo podrían optar a jubilación parcial en los próximos cuatro años.

Por otro lado, han criticado que FCC no está cubriendo los "absentismos que hay en la plantilla". Suso ha explicado que salen a barrer 16 de los 20 distritos de Vigo, pero que los restantes se trabajan igual por la "solidaridad" de los trabajadores. "¿Qué pasa con eso? Baja la calidad del servicio", ha aseverado.

Los servicios mínimos aún no están establecidos, ya que se negociarán este miércoles. "Lo que no vamos a permitir es que haya unos servicios mínimos abusivos", ha avisado Suso, que ha recordado que una sentencia judicial ratifica que se prestará servicio en caso de emergencia o accidente, así como en hospitales, colegios y mercados públicos.

En un comunicado posterior, el comité también ha señalado la responsabilidad del Concello de Vigo, "titular de un servicio municipal esencial cuyo contrato con FCC supera los 400 millones de euros y se extiende hasta el año 2031".