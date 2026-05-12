¿Cambio de tiempo en Vigo?: Las lluvias comenzarán a remitir tras varias jornadas de inestabilidad

Tras varias jornadas de inestabilidad atmosférica, parece que mayo empezará a mostrar su mejor cara: la que lo confirma como el mes antesala del periodo estival. Para eso, sin embargo, habrá que esperar al ecuador de semana.

Este martes las lluvias -en forma de chubascos- seguirán siendo protagonistas, sin embargo, comenzarán a remitir conforme avance la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios: La mínima ascenderá hasta los 13 grados, mientras que las máximas se quedarán en los 19.

Mañana miércoles se disiparán las posibilidades de que se registren precipitaciones. Los cielos estarán marcados por una alternancia de nubes y claros, aunque el paraguas se podrá dejar en casa. Las temperaturas apenas se moverán, si eso la mínima retrocederá hasta los 12.

Ya para el jueves se esperan cielos completamente despejados. Las temperaturas se moverán entre los nueve grados y los 18.

Así, la situación se mantendrá estable hasta el domingo, jornada en la que podría dar un vuelco. Las primeras previsiones apuntan a una vuelta a la inestabilidad.