O Porriño (Pontevedra) tendrá 36 nuevas viviendas de promoción pública

La Xunta de Galicia sigue engordando la cartera de vivienda de promoción pública en la comunidad y, en lo que tiene que ver con O Porriño, esta localidad tendrá 36 nuevos inmuebles gracias a una inversión de 8,1 millones de euros.

Así, el departamento autonómico recibió ofertas de seis empresas para abordar la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de la misma. Las actuaciones se realizarán en una parcela cedida por el Concello a la administración autonómica.

Una de las condiciones más significativas será el establecimiento en las bases del uso obligatorio de técnicas industrializadas en la construcción, fórmula que permite, entre otras ventajas, acortar los tiempos. El empleo de estas técnicas supondrá el 25% de la puntuación en la adjudicación. A mayores, se valorará con un 5% adicional el uso de madera gallega.

O Porriño es uno de los 16 concellos gallegos que cedió suelo a la Xunta para la construcción de nueva vivienda de promoción pública. Además, en el marco de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial, la Xunta tramita un PIA o Proyecto de Interés Autonómico para desarrollar suelo en el que construir, también en O Porriño, cerca de 300 viviendas.